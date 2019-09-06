روسيا والعراق يبحثان آفاق التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

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© Sputnik . Алексей Дружинин
يذكر أن اتحاد شركات "روس آتوم" هي شركة حكومية قابضة تضم أكثر من 360 مؤسسة صناعية تعمل في القطاع النووي الروسي، من بينها كافة الشركات المدنية التي تعمل في القطاع النووي وشركات إنتاج الأسلحة النووية بالإضافة إلى معاهد البحوث والدراسات والأسطول النووي الروسي.
وتحتل شركة "روس آتوم" المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطات اليورانيوم والمرتبة الخامسة في العالم من حيث حجم إنتاجه. كذلك وتحتل شركة "روس آتوم" المرتبة الرابعة في العالم من حيث حجم إنتاج الطاقة النووية بالإضافة إلى أنها تسيطر على نسبة 40 في المائة من السوق العالمية للخدمات الخاصة بعمليات تخصيب اليورانيوم ونسبة 17 في المائة من سوق الوقود النووي العالمية.
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