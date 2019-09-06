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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر الجمعة 06 سبتمبر 2019 صاروخا بالستيا من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".
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كما شدد على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف مطار نجران الإقليمي السعودي بصاروخ باليستي، في ثاني ضربة صاروخية تستهدف المطار، ورابع عملية تستهدف العمق السعودي خلال 24 ساعة.
وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع في بيان أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار"، بحسب تلفزيون "المسيرة".
وأوضح سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، كما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار، على حد قوله.
وشدد سريع على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: "أنصار الله" أطلقت صاروخا باليستيا سقط داخل محافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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