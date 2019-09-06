دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب فيسبوك أدرجت 3 طلاب لبنانيين على لائحة الشرف

قررت شركة فيسبوك العالمية، إدراج 3 طلاب من الجامعة اللبنانية على لائحة الشرف بعد أن كافأتهم ماليا لاكتشافهم ثغرة أمنية في أحد تطبيقاتها.

فيسبوك تقر باستماعها إلى الرسائل الصوتية بين مستخدميها alqiyady 1 فيسبوك تقر باستماعها إلى الرسائل الصوتية بين مستخدميها

شاهد أيضاً: فيسبوك تقر باستماعها إلى الرسائل الصوتية بين مستخدميها وحسبما أشارت الجامعة اللبنانية، إلى طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية (مجد دهيني وهادي زين الدين - سنة ثالثة computer sciences وحسن بدران - تخرج حديثا في اختصاص الـ computer sciences من اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق إنستغرام التابع لموقع فيسبوك؛ حيث تواصلوا مع "فيسبوك" فجاء الرد من الشركة خلال 3 أشهر بتأكيد وجود الثغرة ضمن chat group في Instagram حيث يتحكم بها admin المجموعة الذي يحق له وحده رفض أو قبول طلبات الانضمام، والثغرة هي في تمكن أي شخص داخل المجموعة من القيام بمهمة رفض الانضمام Reject.

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شاهد أيضاً: ليبرا: كل ما تريدون معرفته عن عملة فيسبوك الرقمية الجديدة وأوضحت الجامعة اللبنانية أن شركة فيسبوك عمدت إلى معالجة الثغرة، وهي التي تعهدت في الفترة الأخيرة بتعزيز ضوابط الخصوصية لديها حماية لمعلومات مستخدميها من الأفراد والمؤسسات". المزيد:

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