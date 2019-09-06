دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الخميس.. فيسبوك تُتيح خدمة خاصة بالمواعدة Facebook Dating

طرحت شرك فيسبوك الأمريكية، اليوم الخميس، خدمتها الخاصة بالمواعدة تحت اسم Facebook Dating، لمن هم فوق الـ 18 سنة.

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خدمة Facebook Dating ستظهر في صورة نافذة جديدة داخل نسخة الهاتف الذكي من فيسبوك؛ حيث سيُتاح للمستخدمين إناء ملف تعريفي خاص بهم للمواعدة منفصلاً عن ملفهم التعريفي المتواجد على موقع فيسبوك.

وعللت شركة فيسوك فصل ملفي المستخدم عبر Facebook Dating عن ملفه الشخصي للبحث عن شركاء رومانسيين من دائرة أصدقاء الأصدقاء، أو بالتعرف على غرباء تماما من داخل شبكة "فيسبوك".

ويأتي طرح شركة فيسبوك الأمريكية لخدمة Facebook Dating بعد اختبارات استمرت لمدة سنة حتى تم إطلاقها اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ستكون مرئية فقط بالنسبة لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

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وسيقوم موقع فيسبوك بتقديم اقتراحات للمستخدم، بشأن شركاء رومانسيين محتملين، بناءًا على ما هو مكتوب في ملفه التعريفي الخاص بخدمة "Dating".المزيد:

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