دبي - بواسطة محمد فارس IFA 2019: آيسر تعلن عن 4 أجهزة من سلسلة ConceptDPro © Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة آيسر عن سلسلة أجهزة الحاسوب المحمولة ConceptD Pro والتي تأتي بعدة نسخ مختلفة تستهدف الباحثين عن أعلى الإمكانيات.

رفعت آيسر الستار عن مجموعة الحواسيب المحمولة ConceptD Pro ضمن معرض الأجهزة الإلكترونية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين، تتمثل في نسخة ConceptD 9 Pro الأعلى مواصفات، وكذلك نسخ ConceptD 7 Pro، و5 Pro، بجانب 3 Pro، والتي تهدف من خلالها الشركة إلى توفير أفضل أداء ممكن للأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة بمواصفات عالية لا سيما في مجال التقنية أو الألعاب مع تصميم جميل.

ConceptD 9 Pro

يعتبر هذا الجهاز هو الأعلى مواصفات في المجموعة الجديدة، حيث ينضم لسلسلة نفيديا RTX Studio بفضل معالج Quadro RTX 5000.

ويحتوي الجهاز على شاشة بقياس 17.3 بوصة توفر جودة عالية تصل 4K، بجانب ذاكرة رام بسعة 32 جيجابايت، ويحمل معالج إنتل Core i9 الجيل التاسع، كما يشبه في مواصفاته إلى حد كبير جهاز آيسر.

يبدأ سعر الجهاز من 5,800$

ConceptD 7 Pro

يعتبر هذا الجهاز الثاني من حيث الإمكانيات ويأتي أصغر قليلًا من سابقه، حيث يجلب شاشة بقياس 15.6 بوصة وبدقة 4K. كما يحوي معالج Core i7 الجيل التاسع لإنتل ومعالج رسومات نفيديا Quadro RTX 5000 ما يجعله ضمن سلسلة RTX Studio، بجانب ذاكرة رام تصل حتى 32 جيجابايت.

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يبدأ سعر الجهاز من 2,700$

ConceptD 5 Pro

هذا الجهاز هو الأخر ضمن سلسلة RTX Studio بفضل معالج الرسومات Quadro RTX 3000 من نفيديا، لكنه على عكس سابقيه يأتي بخيارين من حيث حجم الشاشة؛ الأول بقياس 15.6 بوصة، والثاني بقياس 17.3 بوصة وكلاهما بدقة 4K. كما يحمل معالج إنتل Core i7 الجيل التاسع.

يبدأ سعر الجهاز من 2,000$

ConceptD 3 Pro

يختلف هذا الجهاز بكونه لا ينتمي لسلسة RTX Studio، لكنه يقدم مزايا كبيرة رغم ذلك بفضل معالج إنتل الجيل التاسع Core i7، ومعالج رسومات نفيديا Quadro T1000.

يبدأ سعر الجهاز من 1,700$

يُشار أنه وبالرغم من المزايا التي قدمتها آيسر في سلسلتها الجديدة، إلا أنها اكتفت بمعالجات الجيل التاسع بدلًا من العاشر.

التدوينة IFA 2019: آيسر تعلن عن 4 أجهزة من سلسلة ConceptD Pro ظهرت أولاً على عالم التقنية.