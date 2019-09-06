شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يهنئ نظيره السودانى بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس مجلس الوزراء وزير الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بمناسبة تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، متمنيا له النجاح والتوفيق فى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السودانى من الأمن والرخاء والاستقرار.

وأشاد الشيخ جابر الصباح - خلال البرقية التى بعث بها اليوم الجمعة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط بين الكويت والسودان.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع السودان، معربا عن تطلعه للدفع بها قدما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.