13 قناة فضائية تنقل سباقات مهرجان ولي العهد للهجن

الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثانية، أن 13 قناة فضائية ستنقل السباقات من أرضية ميدان الطائف التاريخي.

يأتي ذلك نظرًا لحجم الاهتمام الجماهيري الذي يحظى به المهرجان في الوطن العربي، خاصة بعد مشاركة نحو 8 دول خليجية وعربية وصديقة.

وأشارت اللجنة إلى أن القنوات الناقلة هي (الملاعب الرياضية،الصحراء، دبي، بينونه، 24، الراحة، شهامة، ياس، الساحة، الأماكن، البحرين الرياضية، المرقاب، KSA spors 2).

وتغطي القنوات الفضائية كافة سباقات المنافسات على فترتين صباحية ومسائية.

وفي السياق ذاته، انطلقت اليوم الجمعة أول الأشواط الختامية للمهرجان، وتتضمن تنفيذ (173) شوطاً (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول)، وستشهد الأشواط الختامية عدد 20 شوطاً للرموز.