"أنصار الله": صاروخ باليستي يستهدف مطار نجران السعودي في ثاني ضربة خلال 24 ساعة

وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع في بيان أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار"، بحسب تلفزيون "المسيرة".

وأوضح سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، كما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار، على حد قوله.

وشدد سريع على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".

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وتعد عملية الاستهداف هذه هي الثانية التي تستهدف مطار نجران الإقليمي خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى عمليتين نفذهما سلاح الجو المسير استهدفت مطارا وقاعدة جوية في عسير، وفقا للمسيرة.

وقالت الجماعة إن القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية، أطلقت أمس الخميس، دفعة من صواريخ "بدر1" الباليستية على مطار وقوة الواجب السعودية في نجران استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى.

وعقب استهداف مطار نجران، نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، عدة عمليات هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K بحسب إعلام الجماعة.