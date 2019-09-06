غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

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وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" بمخيمات العودة، وذلك بحسب وكالة "شهاب".
© REUTERS / AMIR COHEN
فيما شددت الهيئة الفلسطينية على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها، حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، وهي حماية الحقوق في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار عن غزة.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات "جمعة حماية الجبهة الداخلية" مع صلاة العصر مباشرة، حتى نهاية يوم الجمعة.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.
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