شاب وفتاة يدفعان ثمن نشرهما فيديو "مخلا" في الكويت

ونشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عبر موقعها الرسمي في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شاب وفتاه قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة بالمركبة ونشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، حيث تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".
وتشدد الداخلية الكويتية حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يقوم بمخالفة القوانين.
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