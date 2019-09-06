شرطة أبوظبي تفتتح مكتبًا للتسامح









اسماء السيد - أبوظبي: افتتحت شرطة أبوظبي مكتبًا للتسامح في مركز شرطة المدينة للمتعاملين بهدف الإصلاح بين المتخاصمين ودّيًا قبل فتح البلاغ، وذلك في إطار مبادرات عام التسامح في قطاع الأمن الجنائي.

افتتح المكتب العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، يرافقه العميد خالد أحمد مريش، نائب مدير القطاع للشؤون الإدارية، والعقيد حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، والعقيد محمد حسين الخوري، نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات، والمقدم محمد علي الظاهري، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.