شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط فى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2019م صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الاطلاق داخل الأراضى اليمنية فى محافظة "صعدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح العقيد المالكى استمرار المليشيا الحوثية فى انتهاك القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمنى.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمى والدولي.