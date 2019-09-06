شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات سياستها الخارجية، مشددة على دعمها للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود 1967م.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي فى كلمة المملكة، التي ألقاها أمام "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بالأمم المتحدة في نيويورك قوله إن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن أن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية.
وأكد المعلمي أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للسعودية، التي تعطيها اهتماماً بالغاً، لافتاً إلى أن الفترات الأخيرة شهدت نشاطاً سياسياً ودبلوماسياً مكثفاً من المملكة لدعم الفلسطينيين في كل المناسبات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
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