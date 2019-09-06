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طائرة مساعدات كويتية ثالثة لإغاثة منكوبى السيول فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى اليوم الجمعة، انطلاق الطائرة الثالثة إلى السودان ضمن الجسر الجوى الكويتى من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى المنكوبين هناك جراء السيول والفيضانات.

 

وقالت الأمين العام فى جمعية الهلال الأحمر الكويتى مها البرجس - فى تصريح صحفى - إن هذه الرحلة تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الإغاثية الى الشعب السوداني، مضيفة أن هذه الشحنة مؤلفة من مواد إغاثية وغذائية وصحية، مقدمة من الجمعية ومن جمعية العون المباشر، تجسيدا لتضامن الشعب الكويتى مع الاشقاء فى السودان للتخفيف من معاناتهم.

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وأشارت إلى أن الجسر الجوى الكويتى سيتواصل لإغاثة الأشقاء المتضررين فى السودان، موضحة أن الجمعية تعرفت على الطلبات الملحة والاحتياجات الخاصة للمواطنين السودانين من قبل الفريق الميدانى للجمعية الموجود هناك.


ولفتت البرجس الى أن فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميدانى بالسودان؛ للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة، وتلبية احتياجات المتضررين، وتعزيز جهود السلطات السودانية فى ظل الظروف القائمة.


وأكدت الأمين العام فى جمعية الهلال الأحمر الكويتى وقوف الكويت إلى جانب الشعب السودانى الشقيق فى أزمته الإنسانية، لرفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام ضحايا الفيضانات والسيول التى تجتاح السودان.

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