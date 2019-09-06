شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يحذر إسرائيل من أى هجوم على بلاده ويؤكد ستتحملون النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أى هجوم على بلاده وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونقل مكتب عون عنه القول خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص فى لبنان "أى اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".