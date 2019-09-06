شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى باليمن: جهود المملكة والإمارات ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن، وتحقيق الاستقرار باليمن والمنطقة.

وأضاف آل جابر ، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن اهتمام المملكة ودول التحالف العربى منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية.

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وأضاف: "المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمنى فى مواجهة ميليشيات الحوثى فى كل الجبهات.. أبناء الجنوب اليمنى يمثلون مع إخوانهم فى كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة فى صدر المشروع الخبيث فى اليمن".

أكد أن "المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية، وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة فى عدن وأبين وشبوة"، كما تدرك "الصعوبات التى يواجهها أطراف حوار جدة، وتثمن حرص الجميع على الحوار، وتجنب إراقة الدماء".

كانت السعودية أعلنت أنها تتابع التطورات الأخيرة فى عدن ومحافظات جنوب اليمن، وعبرت عن أسفها لنشوب "الفتنة بين الأشقاء في اليمن".