موسكو: عودة 1451 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة وتتبع حركة اللاجئين السوريين أن 1451 لاجئا عادوا إلى الأراضى السورية خلال 24 ساعة، من بينهم 439 (132 امرأة و224 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ".
وذكر بيان للمركز الروسى أن 1012 لاجئا (304 نساء و516 طفلا) عادوا أيضا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قام بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.6 هكتار فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.
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