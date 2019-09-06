لبناني يضرم النار بنفسه أمام قصر العدل في بيروت

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن المواطن يبلغ 55 عاما، وقام بذلك لأسباب شخصية بعد رفض المحكمة البت بقضية تخصه.

وسارع عناصر الشرطة إلى إطفاء النار التي اندلعت بجسمه قبل أن يغيب عن الوعي.

وأفاد شهود عيان كانوا في المحلة أمام نقطة التفتيش، أنه كان يردد كلاما غير مفهوم باستثناء جملة "اعطوني الدواء".

وباشرت السلطات المحلية إلى بدء التحقيقات لمعرفة الأسباب والدوافع التي أرغمت المواطن على إحراق نفسه، والذي نقل إلى المشفى بعد تعرضه لحروق عديدة.