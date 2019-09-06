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الجربا وبوجدانوف يبحثان سبل تحريك العملية السياسية فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى نائب وزير الخارجية الروسية السفير ميخائيل بوجدانوف فى مكتبه فى وزارة الخارجية الروسية فى موسكو أمس الخميس أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى.

 

وبحث اللقاء سبل تحريك العملية السياسية فى سوريا وفق القرار 2254، وعوائق تشكيل اللجنة الدستورية، وسبل إطلاقها المتاحة.

 

وقال تيار الغد فى بيان صحفى، الجمعة، أنه تم التطرق لموضوع إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركية السورية، والوضع فى شرق الفرات.

 

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ونوه أحمد الجربا إلى ما يحدث فى مدينة إدلب، لافتاً إلى الوضع الإنسانى الصعب الذى يعيشه المدنيين هناك.

 

وشدد بوجدانوف على ضرورة الاستمرار بالعملية السياسية للوصول إلى حل نهائي في البلاد، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

 

وفي نهاية اللقاء دعا رئيس تيار الغد المبعوث الخاص للرئيس الروسي السفير ميخائيل بوجداف لحضور مؤتمر التيار المزمع عقده في القاهرة خلال الشهر القادم.

 

 

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