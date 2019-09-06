شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية وتؤكد استعدادها لتهدئة الأوضاع باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الجمهورية اليمنية ببيان المملكة العربية السعودية الصادر، اليوم، الذى أكد على البيانات السابقة للمملك، وفقا لوكالة الأنباء اليمينة "سبأ".

وثمنت الحكومة اليمنية الموقف السعودى الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار ان تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة.

وجددت اليمن شكرها لكافة الجهود التى تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأبدت استعدادها الكامل لما دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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"وجاء فى نص البيان الصادر عن الحومة اليمينة:"ترحب الجمهورية اليمنية بالبيان الذي صدر من قبل أشقائنا في المملكة العربية السعودية هذا اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019م والذي أكد على البيانات السابقة للمملكة، وتثمن الحكومة موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار ان تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة.

وأضاف البيان :"تعرب الجمهورية اليمنية عن امتنانها لموقف المملكة العربية السعودية الواضح والصريح مع الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية واستمرارها في دعمها ومساعيها الحميدة للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبنا اليمني في أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثمنين جهود المملكة في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية وموقفها الواضح في توحيد جهود الجميع نحو الأعداء الحقيقيين المتمثلين في الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة .

جاء هذا البيان ردا من اليمن على بيان أصدرته المملكة العربية السعودية أعربت فيه عن أسفها للتطورات التى وقعت مؤخرا فى عدن وأكدت دعمها استقرار اليمن الذى يمثل استقرارا للمنطقة مؤكدة رفضها أو محاولات لزعزعة هذا الاستقرار.