شكرا لقرائتكم خبر عن دبى توفر 34 جهازاً لحماية قلوب موظفى الإمارة فى إطار رؤية الإمارات 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها دبى تسجل الريادة والتميز فى خدماتها، حيث يحرص القائمون على الدوائر الحكومية فى الإمارة على توفير الأجواء المثالية للعاملين، فالهدف أولاً وأخيراً هو الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

ومن هذا المنطلق وفرت مؤسسة دبى لخدمات الاسعاف 34 جهازاً للإنعاش القلبى الرئوى فى دوائر حكومة دبي، وذلك سعياً من المؤسسة لإنقاذ حالات توقف القلب المفاجئة، وذلك ضمن مبادرة «مدينتى تسعفني» كونها أولوية وطنية فى إطار رؤية الإمارات 2021 المتمثلة بنظام صحى بمعايير عالمية، والتى اتخذت من تقليل وفيات أمراض القلب والشرايين مؤشراً لها.

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وقال المدير التنفيذى لمؤسسة دبى لخدمات الإسعاف خليفة الدراي: «إن الهدف الاستراتيجى من المبادرة هو تحقيق أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، أما المؤشر الاستراتيجى فهو نسبة الناجين من حالات التوقف القلبى الكلية، ومن هذا المنطلق نستهدف توزيع الأجهزة على 85 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة فى دبى حتى نهاية العام الحالي.