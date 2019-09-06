شكرا لقرائتكم خبر عن دبى توفر 34 جهازاً لحماية قلوب موظفى الإمارة فى إطار رؤية الإمارات 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها دبى تسجل الريادة والتميز فى خدماتها، حيث يحرص القائمون على الدوائر الحكومية فى الإمارة على توفير الأجواء المثالية للعاملين، فالهدف أولاً وأخيراً هو الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
ومن هذا المنطلق وفرت مؤسسة دبى لخدمات الاسعاف 34 جهازاً للإنعاش القلبى الرئوى فى دوائر حكومة دبي، وذلك سعياً من المؤسسة لإنقاذ حالات توقف القلب المفاجئة، وذلك ضمن مبادرة «مدينتى تسعفني» كونها أولوية وطنية فى إطار رؤية الإمارات 2021 المتمثلة بنظام صحى بمعايير عالمية، والتى اتخذت من تقليل وفيات أمراض القلب والشرايين مؤشراً لها.
وقال المدير التنفيذى لمؤسسة دبى لخدمات الإسعاف خليفة الدراي: «إن الهدف الاستراتيجى من المبادرة هو تحقيق أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، أما المؤشر الاستراتيجى فهو نسبة الناجين من حالات التوقف القلبى الكلية، ومن هذا المنطلق نستهدف توزيع الأجهزة على 85 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة فى دبى حتى نهاية العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر دبى توفر 34 جهازاً لحماية قلوب موظفى الإمارة فى إطار رؤية الإمارات 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.