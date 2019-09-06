شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول أشواط المرحلة الختامية بمهرجان ولى العهد للهجن بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أول الأشواط بميدان الطائف، بتسابق الهجن بسن "الحقايق"، وهى الهجن بعمر سنتين لمسافة 2 كيلو متر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولى العهد، أن الفعاليات تستمر حتى يوم السبت 14 سبتمبر 2019، على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف على فترتين صباحية تبدأ الساعة السادسة صباحاً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة" 3:30" عصراً بتوقيت السعودية، وتتضمن تنفيذ "173" شوطاً "بكار – قعدان" مخصصة لفئات "الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول".

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يذكر أن منافسات مهرجان ولى العهد للهجن منذ انطلاقتها شهدت مشاركة مصرية قوية ممثلة بعدد 67 من الهجن ومشاركة السودان والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى، للمنافسة على جوائزه التى بلغت "52" مليون ريال وهداياً عينية وزعت على "439" شوطا.

وقسمت مراحل السباق، وهى الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطًا ومخصصة لجميع الفئات العمرية، والثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، والمرحلة الثالثة والأخيرة بـ 173 شوطًا.