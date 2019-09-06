شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابى الذى استهدف العاصمة الأفغانية كابول اليوم وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تصعيدا غير مقبول للعنف وهجوما إرهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم، مؤكدة الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدى له ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.