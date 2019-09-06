وأظهر الفيديو الذي نشرته صادق الوزير جبران باسيل خلال إحدى المناسبات وهو يقول: "لنعيش بسلام حتى لبنان لم يرفض فكرة السلام مع اسرائيل".
وعلّقت صادق على تغريدتها قائلة: "بما انه الكن يومين نازلين فيي تخوين لأني قلت انو انك تكون مع السلام مع اسرائيل هي حرية رأي (واللي انا اكيد مش من هالرأي). هيدا كادو صغير، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".
يذكر أن سبب نشر ديما صادق للتغريدة يعود إلى التراشق الإعلامي الذي اندلع بينها وبين جمهور التيار الوطني الحر في لبنان الذي يترأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... إعلامية لبنانية تنشر كلمة لوزير الخارجية اللبناني يدعو إلى سلام مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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