السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حمدوك يقود أول حكومة بعد رحيل نظام البشير أصدر المجلس السيادي في السودان، الخميس، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة، في حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير. وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أنه تم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ضمن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة. أخبار ذات صلة والأربعاء، توافق حمدوك وقوى الحرية والتغيير، على أسماء معظم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته. ويعقد المجلس السيادي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، لإعلان أسماء الوزراء الجدد، حسب مصادرنا.

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