بالأسماء.. تشكيل أول حكومة سودانية بعد البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، حكومته التي ضمت 18 وزارة، من بينها أربع من النساء تقلدن وزارات الخارجية، التعليم العالي، العمل والتنمية الاجتماعة، والشباب والرياضة. نقلا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقده حمدوك، مساء اليوم الخميس، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ظل يترقبه السودان على مدى أيام.

وحسب (سونا) فإن قائمة الوزراء تضمنت كلاً من..

- أسماء محمد عبد الله، وزارة الخارجية.

- الدكتورة انتصار الزين صغيرون، وزارة التعليم العالي.

- نصر الدين عبدالباري، وزارة العدل.

- إبراهيم أحمد البدوي، وزارة المالية.

- الدكتور أكرم علي التوم، وزارة الصحة.

- الدكتور محمد الأمين التوم، وزارة التربية والتعليم.

- عادل إبراهيم، وزارة الطاقة والتعدين.

- ياسر عباس محمد علي، وزارة الري والموارد المائية.

- عيسى عثمان شريف، وزارة الزراعة.

- لينا الشيخ محجوب، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- يوسف آدم الضي، وزارة الحكم الاتحادي.

- عمر مانيس، وزارة مجلس الوزراء.

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- نصر الدين مفرح، وزارة الشئون الدينية والأوقاف.

- ولاء عصام البوشي، وزارة الشباب والرياضة.

- مدني عباس مدني، وزارة الصناعة والتجارة.

- فيصل محمد صالح، وزارة الثقافة والإعلام.

- الفريق أول جمال عمر، وزارة الدفاع.

- الفريق شرطة الطريفي إدريس، وزارة الداخلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن وزارتي الثروة الحيوانية والبنى التحتيه سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق.

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