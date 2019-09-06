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السيسي يلتقي جنبلاط لتعزيز العلاقات المصرية اللبنانية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media السيسي وجنبلاط التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الخميس، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وشدد السيسي على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مؤكدا على الاعتزاز بعمق العلاقات والروابط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف الرئيس المصري أن مصر "تثمن دور جنبلاط،  للحفاظ على الاستقرار والتوزان للدولة اللبنانية".

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ومن جهة أخرى، أكد الزعيم اللبناني حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة وبيروت.

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وشدد جنبلاط على تقديره لدور مصر في دعم بلاده في كافة المجالات، واعتبرها ركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها وفي المنطقة العربية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.

كما أكد السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في القطاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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