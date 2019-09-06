شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الموجة الحارة مع احتمالات سقوط أمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة، مع غيام نسبى على معظم الأنحاء، بالإضافة إلى احتمالات سقوط أمطار فى المملكة العربية السعودية.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة تكونا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير ،الباحة،مكة المكرمة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة تتحول مابعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، يصبح رطبا ليلا وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس، سيكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ثم يتحول الى حسن خلال الليل.
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