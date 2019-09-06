العثور على 3 جثث في شقة رئيس دولة

أسونسيون - وكالات - الخليج 365

ذكرت صحيفة في باراجواي أنه تم العثور على رفات ثلاث جثث، على الأقل، في شقة كانت مملوكة في السابق للرئيس الأسبق ألفريدو ستروسنر.

وأفادت صحيفة “أولتيما أورا” بأنه تم العثور على الرفات في الشقة الواقعة بمبنى بمنطقة سيوداد ديل إسته، نحو 300 كيلومتر شرقي العاصمة أسونسيون، وكانت في وقت ما تخص ستروسنر.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا لتحديد هويات الرفات، وما إذا كانت في عهد ستروسنر.

وحكم سترونسر، وهو ابن مهاجر ألماني، باراجواي لمدة 35 عاما إلى أن تمت الإطاحة به عام 1989، وطلب أن يتم نفيه في البرازيل. وتمت الإطاحة به في انقلاب قاده الجنرال أندريس رودريجيز.

وتورط ستروسنر في أكثر من 900 جريمة قتل وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وحسب لجنة الحقيقة في باراجواي، التي تم تشكيلها بعد الإطاحة به، لم يتم العثور على جثث 425 شخصا تم خطفهم وقتلهم خلال فترة حكمه.