شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: من حق السعودية الدفاع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع الأمريكى مارك اسبر، اليوم الجمعة،إن المملكة العربية السعودية لديها الحق فى الدفاع عن نفسها ضد الهجمات تستهدفها.
وانتقد المسئول الأمريكى الهجمات التى تشنها ميليشيا الحوثى فى اليمن، معتبرا إياها انتهاكا غير مقبول
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