المغرب والصين يقرران تسريع محادثات إنشاء مركز للطب التقليدي بالدار البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق المغرب والصين على تسريع المحادثات بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق يتعلق بإنشاء مركز للطب التقليدى فى الدار البيضاء، سيكون بمثابة مركز مرجعى للبلدان الإفريقية فى إطار مبادرة "الحزام والطريق".

ويهدف المشروع الذى كان محور مباحثات اليوم بالرباط بين وزير الصحة المغربى أناس الدكالى، ونائب وزير اللجنة الوطنية الصينية للصحة يو شيوجون، إلى تقديم العلاجات التقليدية لأكبر عدد من الأشخاص، وتكوين الأطباء المغاربة والأفارقة، وتشجيع البحث العلمى.

ويسعى المغرب الذى يتوفر على ثروة مهمة من النباتات الطبية، إلى الاستفادة من التجربة الصينية فى مجالات الطب عن بعد، والصحة الرقمية، والصحة المتنقلة، وكذا في مجال التقنية الحيوية.

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