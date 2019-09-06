شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تزيل الحظائر خلال جولاتها على مواقع بائعى حليب الأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أمانة محافظة جدة ممثلة فى وكالة البلديات الفرعية بجولات رقابية ميدانية على مواقع حظائر الأبل المخالفة جنوب المحافظة بمشاركة كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهرانى أن الحملة المشتركة تهدف إلى إزالة حظائر الأبل المخالفة، ومنع بيع الحليب على الطرقات، لما ينتج عنه من بعض المشاكل الصحية والبيئية التي تشوه المدن، مبيناً أن الحملة قامت بنقل وحجز الأبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل وشارع "زينل" و"الفلاح"، بمشاركة الدوريات الأمنية، كما ضبطت ستة عمال وأزالت الحظائر بالكامل واتخذت التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تزيل الحظائر خلال جولاتها على مواقع بائعى حليب الأبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.