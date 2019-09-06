رئيس الوزراء الموريتانى يعد بخلق فرص عمل فى مجال صيد الأسماك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد رئيس الوزراء الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ سيديا بخلق آلاف فرص العمل فى مجال صيد الأسماك.

وقال رئيس الوزراء الموريتاني ، في عرضه لبرنامج حكومته أمام مجلس النواب اليوم ، إن الحكومة ستعمل على إعداد خطة ملائمة لحقائق القطاع السمكي وحاجاته بما يضمن اندماجا سريعا وتعزيزا لحضور موريتانيا ودورها في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف ولد الشيخ ، الذي تمتلك بلاده شواطئ على الأطلسي تمتد على أكثر من سبعمائة كلم ويبلغ انتاجها مليوني طن من الأسماك سنويا ، أن من شأن سياسة تثمين الثروة هذه أن تسفر عن خلق عدة آلاف من فرص العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الى أن الجهود ستنصب على دمج هذا القطاع بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وعلى تسيير مستدام للثروة السمكية ، وعلى تكييف منظومة الاستغلال على أساس نمط يكون أكثر شفافية وأكثر تكريسا للحقوق المكتسبة مع إرساء منظومة تخصيص قائمة على المنافسة.

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