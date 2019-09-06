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جولة بالصور فى قصر بريطاني فاخر بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تمثل المنازل الفارهة جزءا كبيرا من المنازل المرغوب فيها فى بريطانيا، ونشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، موضوعا عن أحد أبرز القصور الفاخرة، والموجود فى "وينورث استايت"، وهو المنزل الفاره الذى تبلغ قيمته 7.5 مليون جنيه إسترلينى.
وكشفت صحيفة ديلى ميل، أن المنزل يحتوى على ثريا مصممة خصيصًا بتصميم أوراق الشجر في الرواق، والتي لها نسختين صغيرتين، معلقتان جنبًا إلى جنب، بقيمة مجتمعة تبلغ 25 ألف جنيه إسترليني.
وأوضحت الصور أن المنزل يحتوى على غرفة نبيذ منفصلة مع زجاجات شمبانيا تشغل حائطًا بأكمله، ويحتوى على جناح بغرفة نوم رئيسية مساحته 1200 قدم مربع، مما يجعله أكبر من العديد من الشقق.
ويحتوى القصر الفاخر على 6 غرف نوم، ويسمى المكان "جارلاندز"، ويمتد على مساحة 10000 قدم مربع، فى وسط في فدان تقريبًا من الحدائق التي تمت صيانتها.
وهناك غرفة معيشة ثلاثية الجوانب ، وغرفة للدراسة وغرفة طعام كبيرة بما يكفي لاستيعاب عشرات الضيوف.
توجد أيضًا غرفة نبيذ تضم منطقة جلوس مع إطلالات على الحديقة المحمية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.