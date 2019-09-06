رسميًا.. شركة "فيسبوك" تقدم ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق

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رسميا.. شركة فيسبوك تقدم ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

بدأت شركة فيس بوك بشكل رسمي اليوم خدمتها الجديدة Dating أو المواعدة، وهي التي تسهل التعارف دون أطراف ثالثة.



ويعد بدء Facebook Dating أمرًا سهلًا، لأنه لا توجد حاجة لإعداد حساب جديد، حيث يمكن فقط استخدام حساب فيس بوك الحالي للمستخدم كما أن هناك خيار لاستخدام حساب جديد، وسيتم اقتراح أشخاص انضموا بالفعل إلى البرنامج، وعرضهم على المستخدم وهي طريقة مشابهة لتطبيق Tinder، ولكن ليس من الضروري الانتظار حتى يجد فيس بوك التطابق بين المستخدم وآخر، حيث أن المستخدم يقوم بالاختيار وضغط زر "أعجبني".

ولتجنب مخاطر التعرض للإيذاء، أعلنت فيس بوك عن قائمة من الميزات لجعل خدمة المواعدة عبر الإنترنت أكثر أمانًا، حيث يمكن مشاركة تفاصيل التاريخ مع الأصدقاء مثل الموقع المباشر عبر Messenger.

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ويحتوي Facebook Dating أيضًا على قصص كما يمكن استيراد القصص التي ينشرها المستخدم على Facebook، وبحلول نهاية العام، يمكنك أيضًا إضافة القصص من Instagram.

ويحتوي التطبيق الجديد على ميزة Secret Crush والتي تتيح إضافة أشخاص إلى القائمة ثم تلقى إشعارًا بأنهم مناسبين.

Facebook Dating متوفر حاليًا في 20 دولة "الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، إكوادور، غيانا، لاوس، ماليزيا، المكسيك، باراجواي، بيرو، الفلبين، سنغافورة، سورينام، تايلاند، أوروغواي، فيتنام، والولايات المتحدة الأمريكانية".