"أنصار الله": مهاجمة هدف عسكري "هام" في خميس مشيط بطائرات قاصف

القاهرة، – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك "إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط".

ووفقا للعميد سريع "كانت الاصابة مباشرة".

واعتبر "الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 69 غارة جوية".

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ويعد الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلنت الجماعة مساء الخميس، تنفيذ هجوم مماثل على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.