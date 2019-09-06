شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية باليمن: التحالف الدولى يعمل على إنهاء قدرات داعش الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باركت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، انضمام اليمن إلى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن التحالف يعمل على إنهاء قدرات تنظيم داعش الإرهابى فى تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأعربت السفارة الأمريكية فى اليمن، فى تغريدة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة تويتر، أوردتها قناة العربية الحدث الإخبارية، عن تهانيها لليمن الذى أصبح العضو الحادى والثمانين فى التحالف الدولى ضد داعش.

وأشارت السفارة إلى أن الجميع فى التحالف سيعمل معا لهزيمة داعش وإنهاء قدراتها على تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها السامة.

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وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الشهر الماضى، انضمامها إلى التحالف الدولى ضد داعش، بعد خمس سنوات على إنشائه.