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جامعة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت جامعة تبوك، فى المملكة العربية السعودية، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للجنسين، داخل الجامعة.
وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمى على تويتر، سيتم التقديم عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية، وفق ما ورد فى لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.
وأشارت الجامعة، إلى أنه من ضمن شروط التقدم للوظيفة، أن يكون شاغر الوظيفة سعودى الجنسية، وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة، وأن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، 5 سبتمبر ولمدة أسبوع كامل ينتهى الخميس 12 سبتمبر الحالى، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكترونى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.