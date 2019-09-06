الموسم الجديد لـ «دبي أوبرا» ثري بالحفلات والعروض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

تستعد «دبي أوبرا» لافتتاح موسمها الجديد الثري بالفعاليات والعروض المتنوعة في مجالات الغناء والموسيقى والفنون الأدائية، تزامناً مع احتفالها بمرور 3 سنوات على افتتاحها وبإنجازاتها خلال الفترة الماضية؛ إذ قدّمت 663 عرضاً وفعالية، واستقطبت أكثر من 625 ألف زائر.

وتعد الأوبرا مفاجأة لروادها من محبي الغناء والطرب العربي الأصيل باستضافتها حفلاً للفنان عمر كمال في 15 ديسمبر المقبل.

ويتضمن برنامج الأوبرا المسرحية الغنائية باللغة العربية «الأجنحة المتكسّرة» وهي رائعة الأديب جبران خليل جبران الصادرة عام 1912، وتسلط الضوء على القضايا الرئيسية في ذلك الوقت، والتي لا تزال ذات أهمية متزايدة اليوم، وذلك يومي 17 و18 يناير المقبل. وسيكون محبو الموسيقى الكلاسيكية على موعد مع عازفة التشيلو الفرنسية البلجيكية كامي توما يوم 6 فبراير المقبل.

ويقدم حفل «Bjorn Again» أشهر الأغنيات الناجحة لفرقة «آبا»، ضمن عرض موسيقي بمستوى عالمي يضمن المرح والمتعة لجميع الأعمار ومختلف الجنسيات وذلك في فبراير المقبل.

وتستضيف الأوبرا أمسية في 22 فبراير للمغنية العالمية كاثرين جنكينز، والعمل الأوبرالي الأيقوني «لا ترافياتا» خلال الفترة ما بين 19 و21 مارس، إلى جانب حفلات غنائية تُحيي ذكرى النجمة العالمية الشهيرة ويتني هيوستن بين 16 و18 أبريل.