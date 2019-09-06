«مليونية الوفاء» للسعودية والإمارات في عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”- وكالات

خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان (مليونية الوفاء)، تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، لتقديم الشكر لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن في فعاليات جماهرية، أمس، بعدن والمكلا وسقطرى، للتعبير عن الوفاء للإمارات والسعودية، ودول التحالف العربي، وإسهامها بمكافحة الإرهاب والوقوف ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش» والإرهاب الحوثي.

وعكس المشاركون موقفهم ضد التشكيك بدور الإمارات ودول التحالف في تحركها العسكري والإغاثي والإنساني لدعم اليمن، عقب انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، على السلطات الشرعية في صنعاء. وجاءت مشاركة الجماهير في جنوب البلاد، استجابة لدعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث شهدت ساحة المعلا في عدن حشداً كبيراً قدم إليها من المحافظات الجنوبية بأرتال من المركبات، ورفعت أعلام السعودية والإمارات وصور قيادتيهما الرشيدتين.

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وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً، تُلي في الفعاليتين، خاطبت فيه الجماهير بالقول: «إن احتشادكم في ساحات العزة بمدينة عدن ومدينة المكلا بحضرموت الباسلة، يأتي وفاء وعرفاناً للأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة فاعلة من الإمارات، نظير ذلك الدعم المشهود والمواقف المُشرفة الجديرة بالعرفان والثناء».

واعتبرت قيادة المجلس الانتقالي أن تلبية الجماهير: «هي رسالة تاريخية أكيدة عن الوفاء والتقدير لجهود الأشقاء في التحالف العربي، ومواقفهم العروبية الأصيلة والثابتة إلى جانب شعب الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية في مواجهة مخططات المشروع الإيراني، وأنشطة التطرّف والإرهاب»، مضيفة: أن ذلك برهان على «الرفض القاطع لكل تلك المحاولات المشبوهة التي تحاول أن تنال من الإرادة الشعبية الجنوبية والتلاحم الجنوبي مع التحالف العربي ولاسيما دولة الإمارات».

وقال البيان: «إن اجتماعكم هو الخطاب البالغ الدلالة عن الاعتزاز الكامل بالمواقف المشرفة للأشقاء في دولة الإمارات، وهو الجهد المأمول للمضي نحو الشراكة بما يحقق تطلعات أُمتنا العربية في العزة والإباء ورفض مشاريع التنكيل والإرهاب». وأكد المجلس الانتقالي في مليونية الوفاء، أن الحشد يؤكد بجلاء التقدير لتضحيات الأشقاء في دول التحالف العربي، خاصة السعودية والإمارات في ساحات الدفاع عن الكرامة والشرف، ومجابهة الميليشيات الحوثية وعصابات الإرهاب والتطرف الإخوانية، فضلاً عن مواقفها الإنسانية الداعمة لشعبنا في كافة المناحي المعيشية والخدماتية، في مرحلة صعبة ومعقدة للغاية. ونقلت قيادة المجلس «عظيم التحية وكل آيات الوفاء والتقدير لأهلنا وإخوتنا في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مؤكدين العزم على المضي قدماً في مجابهة مشاريع الطغيان والإرهاب» في كل مكان.

وشهد حي المعلا، صباح يوم أمس، تجمعاً خطابياً، ألقيت خلاله العديد من الكلمات، منها كلمة منظمات المجتمع المدني، ألقاها جمال الحميدي، الذي تحدث عن الفتوى التي أصدرتها ما تسمى بهيئة علماء اليمن، والتي جددت الخطاب التكفيري تجاه أبناء الجنوب، معتبراً إياها امتداداً لفتوى سابقة صدرت قبل حرب صيف 1994، وفي أوضاع مشابهة لهذه الأوضاع من قبل نفس التنظيم السياسي (الإخوان المسلمين والذي يسمى التجمع اليمني للإصلاح). كما ألقت اشتياق محمد سعد رئيسة دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، كلمة قطاع المرأة، قالت فيها: «إن مواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة في الكثير من الجوانب إنسانياً وعسكرياً لا تعد ولا تحصى»، موضحة: «فما جزاء الوفاء إلا بالعرفان والشكر لمن وقف إلى جانبنا».