«جيش مواز» في العراق..«الحشد» يخطط لتشكيل قوة جوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، خطتها لتشكيل قوة جوية تابعة للميليشيات على غرار الحرس الثوري الايراني، واسندت رئاستها الى قيادي مشمول سابقا بالعقوبات الامريكية، في خطوة تكشف حجم الدعم الذي تحصل عليه الهيئة من الحكومة، في وقت قتلت فيه القوات العراقية بدعم طائرات الجيش، أمس، خمسة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب شرقي تكريت، بينما تمكنت القوات الأمنية من تفكيك خلية إرهابية في الرمادي.

وقالت الهيئة، الليلة قبل الماضية، في «أمر إداري»، إنها كلفت صلاح مهدي حنتوش، بإدارة مديرية القوة الجوية. وحنتوش مقرب من قائد «فيلق القدس» الايراني قاسم سليماني مشمول بقائمة عقوبات سابقة صادرة عام 2010 من وزارة الخزانة الأمريكية.

وصدر الأمر الإداري عن مكتب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، المعروف باسم أبو المهدي المهندس. وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أصدر مرسوماً يأمر باندماج الميليشيات في القوات المسلحة الرسمية، في خطوة سببت قلقاً إقليمياً ودولياً.

وتملك الفصائل التي ساعدت بغداد على هزيمة تنظيم «داعش»، نفوذاً كبيراً من الناحيتين العسكرية والسياسية في العراق. وتقول تقديرات إن عدد أعضاء ميليشيات الحشد الشعبي يصل إلى 140 ألفاً، بين مجموعات قتالية وأخرى لوجستية، جميعها لا تزال منتشرة في مناطق عدة من العراق، ومن أبرز هذه الميليشيات: منظمة بدر، وكتائب «حزب الله»، وعصائب أهل الحق.

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ومنذ صدور القرار بجعل الحشد المدعوم إيرانياً «هيئة رسمية»، يتخوف مراقبون من أن ذلك كان المرحلة الأخيرة لتحويل الحشد إلى نموذج طبق الأصل عن الحرس الثوري الإيراني، وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي مع الحفاظ على كيان الحشد المستقل.

من جهة أخرى ذكر مصدر أمني أن «قوة عسكرية عراقية نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية في قضاء الدور جنوب شرقي تكريت، ما أسفر عن قتل ثلاثة من عناصر «داعش». وأضاف أن «طيران الجيش الذي وفر غطاء جوياً للعملية قتل اثنين من عناصر «داعش» ودمر مضافتهم».

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية، مكونة من ثلاثة عناصر في منطقة الزنكورة في الرمادي بمحافظة الأنبار.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أحد عناصر «داعش» في الجانب الأيسرللموصل، مشيرة إلى أن المعتقل كان يعمل مقاتلاً فيما يسمى «ديوان الجند» التابع للتنظيم خلال فترة سيطرته على المدينة. كما كشف مصدر في دائرة الدفاع المدني بمحافظة نينوى عن العثور على 20 جثة متفسخة تعود لعناصر «داعش» وسط البلدة القديمة بالموصل.

إلى ذلك، كشف مسؤول محلي بمحافظة الأنبار، أن رتلاً أمريكياً كبيراً يضم 108 شاحنات كبيرة محملة بمعدات حربية متنوعة دخل الحدود العراقية قادماً من الأردن عبر منفذ طريبيل باتجاه قاعدة عين الأسد الواقعة بالمحافظة.