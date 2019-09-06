شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يكثّف تحضيراته لمواجهة ماليزيا الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة منتخب ماليزيا يوم الثلاثاء المقبل باستاد بوكيت جليل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وأدى «الأبيض» أمس أولى حصصه التدريبية في العاصمة كوالالمبور تحت قيادة وإشراف المدرب فان مارفيك وجهازه المعاون بمشاركة 25 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الإحبابي (العين)، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي) حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

ويأتي معسكر كوالالمبور كمحطة ثالثة وأخيرة للأبيض، وكانت المحطة الأولى في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 22 يوليو/‏تموز، اكتفى خلالها الجهاز الفني بأداء تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتجهيزهم للتصفيات والموسم الكروي بشكل عام، فيما مثل معسكر البحرين الذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس/‏آب المحطة الثانية من الإعداد والذي شهد خوض مباراتين وديتين أمام منتخب جمهورية الدومينيكان وانتهت بفوز منتخبنا 4-1، والمباراة الثانية أمام منتخب سريلانكا وانتهت كذلك بفوز منتخبنا 5-1.

ويغيب عن صفوف منتخبنا في معسكر كوالالمبور الثنائي خلفان مبارك لاعب الجزيرة بداعي الإصابة، وأحمد خليل مهاجم شباب الأهلي دبي لظروف خاصة.

وقام خالد غانم الغيث سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ماليزيا يرافقه العميد المهندس عبدالله سعيد الطياري الملحق العسكري بزيارة بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مقر إقامتها في العاصمة كوالالمبور، والتقى أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين وحرص على تقديم الدعم المعنوي للمنتخب قبل مواجهته المرتقبة أمام ماليزيا الثلاثاء.

وخلال كلمته لأعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين أكد السفير خالد غانم الغيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات منها المجال الرياضي من خلال استضافة الدولة للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، وآخرها نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وطالب اللاعبين بالاستفادة من فترة المعسكر والخروج بالفائدة القصوى للوصول إلى الجاهزية التامة التي تضمن تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب ماليزيا، مؤكداً ثقته بالعناصر الموجودة في صفوف المنتخب على الظهور بشكل مميز وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية، كما أشاد بالعمل الذي يقوم به اتحاد الإمارات لكرة القدم نحو تأهيل منتخباتنا الوطنية للمشاركة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مشيداً كذلك بدور الأندية حول اهتمامها بالعناصر الشابة والموهوبة، ورابطة دوري المحترفين في مسألة تنظيم دوري الخليج العربي للمحترفين.

من جانبه، بدأ الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول، متفائلاً بمشوار «الأبيض» في التصفيات،

وقال إن بعثة «الأبيض» قررت المغادرة مبكراً إلى العاصمة الماليزية، حتى يتمكن المنتخب من أداء عدة تدريبات، يتعود اللاعبون على الأجواء هناك.

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وأعرب عن أمله في أن يحقق المنتخب نتيجة إيجابية، تعزز موقفه في المجموعة، وتكون بمثابة انطلاقة قوية ، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة نجوم «الأبيض» على تحقيق تطلعات الجماهير، مشيراً إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين .

وأضاف: ثقتنا في نجوم المنتخب لا تحدها حدود، قائمة «الأبيض» تضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يملكون القدرة على تقديم أفضل أداء وتحقيق نتائج تضع المنتخب في الطريق الصحيح، علينا جميعاً أن نكون عوناً للمنتخب ولاعبيه في هذه المرحلة المهمة.

وليد عباس: مستعدون للمباراة وهدفنا الفوز

أكد وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني الأول أن جميع اللاعبين في حالة جيدة ومستعدون جيداً لمواجهة ماليزيا يوم الثلاثاء متوقعاً بداية قوية .

ووصف وليد عباس معسكر البحرين بالناجح، مشيراً إلى أن الجهاز الفني نفذ خلال فترة المعسكر برنامجه الإعدادي كاملاً، ليصل الأبيض إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، من كافة النواحي البدنية والفنية والتكتيكية.

ووعد عباس ببذل كل ما يملك من أجل العودة بنتيجة تسعد الجماهير ، مؤكداً ارتفاع الروح المعنوية ، والاستعداد الكامل لتقديم صورة مشرفة عن كرة القدم الإماراتية.

وشدد وليد عباس على أهمية المباراة، مشيراً إلى أنها الأولى في هذه التصفيات، وأن العودة بالنقاط الثلاث سيكون لها أثرها في مشوار المنتخب وستعزز من ثقة اللاعبين بأنفسهم وتدفعهم لبذل مزيد من الجهد من أجل حصد نقاط أكثر في المواجهات المقبلة، كما أنها ستسهم في التفاف الجماهير حول الأبيض.

وقال: نحتاج بشدة إلى مساندة جماهيرنا لنا في التصفيات الحالية، هدفنا التأهل إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، لكن مشوار الوصول إلى هذه النهائيات طويل، ويحتاج إلى الكثير من الدعم والمساندة ونحن على ثقة بأن أبناء الإمارات لن يبخلوا على منتخب بلادهم بما يستحق من تشجيع ومساندة.