هزاع بن زايد: محمد بن زايد يستلهم عظمة تضحيات شهدائنا في صافر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة يستلهم عظمة تضحيات شهدائنا الأبرار في حادث صافر.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «حديث الشيخ محمد بن زايد خلال افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة يستلهم عظمة تضحيات شهدائنا الأبرار في حادث صافر، وفي الوقت نفسه يؤكد أهمية الشراكة مع الشقيقة السعودية، شراكة صنعها التاريخ وعمقتها التضحيات المشتركة في إطار التحالف العربي».