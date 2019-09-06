جلسة تستعرض المسيرة الحضارية لعاصمة الكتاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاءً باختيار الشارقة ضيفاً مميزاً على المعرض استعرض مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب تجربة الإمارة في دعم الكتاب ونشر ثقافة القراءة، ومنجزاتها المعرفية التي توّجت بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، اللقب الأرفع ثقافياً على مستوى العالم الذي أطلقته (اليونيسكو).

ونظم المكتب في اليوم الأول جلسة «دور العاصمة العالمية للكتاب»، بمشاركة: يان دنيسن، رئيس قسم النشر والعلامات التجارية في اليونيسكو، وأميرة بن فارس، تنفيذي أول للمشاريع الخاصة في مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، وتناولت نشأة مبادرة العواصم العالمية للكتاب ومعايير اختيار المدن الفائزة، إلى جانب مسيرة تطور المبادرة وأهدافها.

وذكر دنيسن أن الشارقة قدمت برنامجاً كاملاً لفعاليات عام اللقب، وأثبتت من خلاله التوافق الذي تتسم به مؤسساتها من القطاعين العام والخاص.

بدورها أوضحت بن فارس أن الشارقة رسخت مكانتها وجهةً للثقافة والتراث والمعرفة في المنطقة والعالم، وأن العالم للإمارة ليس سوى انعكاس لمنجزات مؤسساتها كافة. وحول فعاليات عام اللقب، قالت ابن فارس: «تعمل لجنة العاصمة العالمية للكتاب على تنسيق الفعاليات، وتحرص على الشراكة المجتمعية المؤسساتية في مبادرات دعم وتشجيع القراءة».