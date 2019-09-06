تعاون بين «بيئة رأس الخيمة» و«صندوق الرفق بالحيوان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أمس مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان «ايفو» لتعزيز دورها في حماية البيئة ومكوناتها وتعزيز الجهود المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات الواسعة والمتخصصة لدى الجهتين في العديد من المجالات الرئيسية ذات الصلة بالأنشطة البيئية.

قال الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة الذي وقع الاتفاقية في مقر الهيئة مع عز الدين داونز المدير التنفيذي لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل «ايفو» إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الرفق بالحيوان الذي يعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة، داعياً إلى تشجيع فئات المجتمع على الإسهام في تعزيز الوعي بأهمية رعاية وحماية المخلوقات من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة.

وفقاً للمذكرة فإن الصندوق سيقدم معلومات وخبرات حول القضايا المتعلقة برعاية الحيوانات وحمايتها، كما يعمل الطرفان على استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة مع ضمان الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة البعد الديني والثقافي عند تبني أو دعم أية أنشطة توعوية.

(وام)