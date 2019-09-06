حصيلة ضخ الأجانب في أسهم دبي تتجاوز نصف المليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت السيولة في الأسواق المحلية، خلال الأسبوع المنصرم، من خلال عمليات شراء أجنبية ومؤسساتية على الأسهم القيادية، في قطاعي البنوك والعقار، إلى جانب أسهم منتقاة، وكان عنوانها الأبرز رفع ملكية الأجانب في «الإمارات دبي الوطني»، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع بنسبة 4.8% عند مستوى 2890.92 نقطة، بدعم القطاع المصرفي الذي ضغط بدوره على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وتراجع به 1% إلى 5114.09 نقطة.

وبلغت السيولة الأسبوعية 2.7 مليار درهم. واتّجه الأجانب (غير العرب) للشراء في دبي بصافي 540.4 مليون درهم محصلة شراء، في حين كثفت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها في السوقين، وبصافي شراء 257.4 مليون درهم، منها 12 مليون درهم في أبوظبي، و245.4 مليون درهم بدبي.

وفي سوق دبي، خطف سهم «الإمارات دبي الوطني» الأنظار، من خلال تداولات أسبوعية بلغت 794 مليون درهم، وارتفع 19.48%، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 250 مليون درهم وارتفع 2.45%، تلاه «إعمار العقارية» ب 177.8 مليون درهم وارتفع 1.01% في أسبوع. كذلك ارتفع «دبي للاستثمار» 1.53%، و«شعاع» 1.03%، و«سوق دبي المالي» 4.77% و«العربية» 0.83%، و«الخليج للملاحة» 7.89%.

وتركزت التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي على «أبوظبي الأول» بنحو 328.4 مليون درهم وتراجع 1.7%، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 138.4 مليون درهم وتراجع 0.92%، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 135.3 مليون مغلقاً على ارتفاع 1.98%. و فيما هبط «الدار» 3.13%، و«اتصالات» 0.71%، كان الارتفاع من نصيب «العالمية القابضة» 15٪، و«دانة غاز» 0.31%، و«أدنوك للتوزيع» 2.66% و«إشراق 2%، و«الواحة» 2.91%.