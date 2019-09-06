محمد بن راشد: نريد لدبي أن تكون مركزاً ثقافياً عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة عمل الهيئة، نحو تحقيق رؤية سموّه الرامية إلى تعزيز مكانة دبي، مركزاً ثقافياً عالمياً، أسوة بما حققته الإمارة من نجاحات وإنجازات في المال والأعمال، ورسخت موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عبر «تويتر»: «وجهنا اليوم (أمس) بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي... نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً.. كما هي مركز اقتصادي عالمي.. كل التوفيق لها ولفريقها.. وانتظر تصوراً جديداً للهيئة خلال شهر».

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالغ فخرها واعتزازها بهذا التكليف الذي وصفته بأنه «شرف وأمانة»، معربة عن خالص الشكر والامتنان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي أولاها إياها بمنحها تلك المسؤولية.

وقالت: «التكليف الذي شرفني به صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتولي رئاسة هيئة دبي للثقافة والفنون، شرف وأمانة نحملها بكل الفخر والاعتزاز، وبوعي كامل بحجم المسؤولية نحو ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً للإشعاع الفكري والحضاري، ليس على مستوى المنطقة فقط، لكن على مستوى العالم أيضاً».

وأضافت: «لطالما كانت رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وستظل، مصدر إلهام للهيئة في مبادراتها ومشاريعها المختلفة، نحو مزيد من التفاعل البناء مع المجتمع الثقافي المحلي والعربي والعالمي، وسنعمل على تحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل دبي، عبر الملف الثقافي للإمارة، وسنباشر على الفور تنفيذ توجيهات سموّه؛ لتقديم تصور جديد للدور المستقبلي للهيئة، خلال شهر واحد من الآن، وسنضاعف الجهود مع فريق العمل، للخروج بأطر مبتكرة لمبادرات الهيئة وأنشطتها، نحو توطيد دعائم دورها الأصيل في دفع مسيرة التنمية الثقافية في دبي ودولة الإمارات، وتأكيد إسهاماتها المركزية في إثراء المشهد الإبداعي المحلي والعربي والعالمي، بأفكار مبدعة وبالتعاون مع الجهات القادرة على تقديم كل ما يعين على بلوغ المكانة المنشودة لدبي، مركزاً عالمياً للعمل الثقافي بكل روافده وضمن جميع قوالبه».

وقالت سموّها: «لدينا من المخزون الثقافي والإبداعي ما يعزز توجهاتنا، ويدعم خطانا نحو العالمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على إثراء الساحة الإبداعية، بمزيد من الروافد، لاسيما عبر الاهتمام بأجيال شباب المبدعين، وتمكينهم من استقاء الخبرة من أصحاب التجارب المميزة في الحقل الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي، وفتح المجال أمامهم للتعريف بمواهبهم ومساعدتهم على صقلها بتوفير فرص الاحتكاك، ضمن منابر الإبداع العالمية ومختلف المسارات الثقافية.

كما سنعمل على توثيق روابط الهيئة مع المبدعين، بهدف بناء شبكة من العلاقات مع أصحاب الفكر الخلاق والإبداعات المتميزة، سواء داخل الدولة أو خارجها؛ لتحويل دبي إلى محور مركزي للحراك الثقافي في المنطقة والعالم. ولدينا من الطاقات والمواهب ما يعيننا على إنجاز تلك الأهداف، تماشياً مع المكانة العالمية التي بلغتها دولة الإمارات في شتى المجالات».

وقالت سموها، عبر حسابها في «تويتر»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا وسام فخر أعتز به ومسؤولية كبرى تحثني وفريق عملي إلى المزيد من العمل، ونحن معك على العهد، لتكون دبي منارة للثقافة والإبداع، وبعون الله سننجز العمل على التصور الجديد للهيئة خلال شهر».

وكانت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، باشرت عبر دورها نائبة لرئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، الإشراف على الكثير من المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تضمنت طيفاً واسعاً من الفعاليات الثقافية والإبداعية، التي سعت بها الهيئة، إلى تحقيق رسالتها الرامية إلى تمكين قطاعات الثقافة والتراث والفنون والآداب؛ لتحقيق السعادة لمجتمعنا، باستشراف المستقبل، وإقامة الشراكات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ضمن إطار حوكمة ديناميكي ومرن.