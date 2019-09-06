نجوم بطولة «UFC 242» يشيدون بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت أبوظبي بإشادة لافتة من أبرز نجوم بطولة «UFC 242» نظير إمكاناتها الرائدة ودعمها الكبير لمنظمة الفنون القتالية المختلطة UFC، مما سيساهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً.

وتستعد أبوظبي لاستضافة أولى البطولات بعد توقيع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شراكة لمدة خمس سنوات مع القائمين عليها في إبريل/نيسان الفائت، حيث ستشهد صالة ذا أرينا الداخلية والمصممة خصيصاً لهذا الغرض مواجهات حماسية بين مجموعة من نخبة الرياضيين الوافدين من 13 دولة و5 قارات في 7 سبتمبر/أيلول.

وأجمع المشاركون في اليوم الإعلامي الخاص بالبطولة، أمس، أن أبوظبي تُعتبر من الوجهات العالمية للبطولة، التي تُقام في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، الغني بالتجارب الترفيهية وعروض فنون القتال المختلطة ويُتوج بليلة النزالات الكبيرة يوم السبت.

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وأشاد داستن بورييه البطل المؤقت للوزن الخفيف بالإمكانات الهائلة للعاصمة أبوظبي في استضافة الأحداث العالمية، في الوقت الذي يستعد لمواجهة حبيب نور محمدوف في النزال الرئيسي للبطولة.

وقال: «أبوظبي مدينة جميلة والناس هنا رائعون أعتقد أن منظمة UFC حظيت بموطن إقليمي جديد. كما أبدى إعجابه بالأجواء التي توفرها الإمارة على جميع الصعد والمستويات، واصفاً إياها بالمدينة العالمية بكل ما تحمله المعاني. وأشار إلى أن نزاله الحادي والأربعين في الفنون القتالية المختلطة على أرض أبوظبي سيكون له طعم آخر، أما الاسكتلندية جوان كالدروود، فرأت أن العاصمة الإماراتية قد رسخت مكانتها كقاعدة إقليمية للبطولات الكبرى وقالت: نحن على علم أن أبوظبي ستستضيف هذه البطولة كل عام، لذا أنا متحمسة جداً لمستقبل هذه المدينة الرائعة على صعيد الفنون القتالية المختلطة. وتواجه كالدروود نظيرتها الأمريكية أندريا لي في أحد نزالين اثنين للسيدات يقاما للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية.

وأمضت كالدروود بعض الوقت في التعرف إلى معالم أبوظبي، حيث زارت وورنر بروس أبوظبي، واستمتعت كثيراً خلال الزيارة، معربة عن أملها في المكوث لوقت أطول والتعرف إلى المزيد من الخبايا الرائعة.

وقال المقاتل البرازيلي إيدسون باربوزا الذي ينافس ضمن البطولة في فئة الوزن الخفيف إن هذه الاستضافة ستساعد المدينة المعروفة بأنها موطن الجوجيتسو على تطوير استراتيجية متكاملة تسهم في تعزيز انتشار الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.