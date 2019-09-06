«الشارقة للكتاب» توقع مذكرة تفاهم مع إدارة المعارض والمهرجانات في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو:”الخليج 365”

على هامش فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيفاً مميزاً على الدورة ال32 ل«موسكو للكتاب»، وقعت هيئة الشارقة للكتاب، مساء أمس الأول، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للمعارض والمهرجانات الدولية بموسكو، لتعزيز التعاون في مجالات العمل الثقافي المشترك، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل شفيديكوي، ومعضد حارب الخييلي، سفير الإمارات في روسيا، وفلاديمير غريغورييف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال، وأحمد العامري، رئيس «الشارقة للكتاب»، وأندريه جلميزا، المدير العام للإدارة العامة للمعارض والمهرجانات الدولية في موسكو.

تنص المذكرة على عقد سلسلة اجتماعات دورية لتطوير خطط مشتركة، والعمل على تنسيق الجهود الثنائية وتعزيز حضور الثقافتين الإماراتية والعربية في روسيا، والثقافة الروسية في الإمارات والشارقة، إلى جانب تنظيم زيارات للمؤسسات الإعلامية بشكل متبادل، وتسهيل مشاركة الناشرين الإماراتيين والروسيين في كلا البلدين. كما نصت المذكرة على تقديم مقترحات متبادلة للمشاركة في المعارض والمهرجانات التي تنظم في الشارقة وموسكو، والتعاون المتواصل بين البلدين لتوفير منصات للناشرين الروس في معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصات للناشرين الإماراتيين في معارض الكتاب بموسكو.

وقال أحمد بن ركاض العامري: «يجسد توقيع مذكرة تفاهم مع واحدة من كبرى المؤسسات والهيئات الثقافية في العالم مثل الإدارة العامة للمعارض والمهرجانات الدولية في موسكو خطوة جديدة في مسيرة إمارة الشارقة نحو فتح مزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك مع مراكز صناعة المعرفة والثقافة عالمياً، ويعبر هذا التعاون عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى مد جسور التواصل الحضاري مع مختلف بلدان العالم عبر الكتاب». وأضاف: «تؤمن الشارقة بأن الفعل الثقافي فعل إنساني كبير، يحتاج إلى تعاون مختلف المؤسسات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ليكون الإبداع والمعرفة سبيلاً للارتقاء الحضاري، ونافذةً لحوار الحضارات وتلاقيها»، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم توفر فرصة أمام الناشرين والكتاب الإماراتيين لتعزيز حضورهم في الفعاليات والمعارض الثقافية الروسية، وتفتح المجال أمامهم لبناء شراكات للنهوض بقطاع النشر وصناعة الكتاب بصورة عامة.

من جانبه قال أندريه جلميزا: «نحن حريصون في الإدارة العامة للمعارض والمهرجانات الدولية على توثيق العلاقة مع هيئة الشارقة للكتاب، وتعزيز فرص العمل المشترك؛ لما لذلك من أثر على الحراك المعرفي الإماراتي والروسي، ونأمل أن تفتح مذكرة التفاهم نافذة لمزيد من عقود العمل المشترك والتعاون على المستوى الدولي لخدمة الثقافتين الروسية والعربية».