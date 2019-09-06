دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن Yoga Smart Tab وSmart Tab M8 ظهر على التقنية بلا حدود.

تتطلع لينوفو لسد الفجوة بين أجهزة أندرويد اللوحية والمحاور المنزلية الذكية من خلال تقديمها لجهازين جديدين في مؤتمر IFA 2019؛ وهما Yoga Smart Tab و Smart Tab M8.

وعلى ما يبدو، فإن هذين الجهازين عبارة عن أجهزة أندرويد لوحية، ولكن نظرًا إلى أن لينوفو تستفيد من الوضع المحيط لمساعد جوجل، فبإمكان كل من هذه الأجهزة العمل بفعالية كمحور للمنزل الذكي.

ولقد تم تجهيز كل من هذه الأجهزة بشبكة Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ ac ثنائية النطاق مع اتصال Bluetooth 4.2، بالإضافة إلى فتحة SIM لاتصال LTE. ويتضمن كل منها أجهزة الاستشعار التي نراها في الأجهزة المحمولة المزود بكاميرات، وعلاوةً على ذلك، تحتفظ الأجهزة بمقبس سماعة الرأس 3.5 ملم يحافظ كلاهما على مقبس سماعة الرأس 3.5 مم الشهير.

لقد تم تجهيز Yoga Smart Tab بمعالج Snapdragon 439 ثماني النواة من كوالكوم مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجابايت من التخزين، كما سيكون هناك أيضًا إصدار بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين، ويمكن توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

يأتي الجهاز أيضًا ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير والتي يتم شحنها عبر USB 2.0 من نوع C، وتوفر البطارية حوالي 11 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو والتصفح عبر الويب.

ومن الخارج، يتضمن الجهاز شاشة متعددة اللمس بحجم 10.1 بوصة بدقة FHD ونسبة سطوع تبلغ 320 nits، كما انه يدعم معيار IP52 لمقاومة المياه والغبار، ومن الأعلى، يوجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل واسعة الزاوية مع زاوية 85 درجة.

ومن الجهة الخلفية، يوجد كاميرا دائرية بدقة 8 ميجابكسل، كما هناك مسند يمكن طيه للداخل لاستخدام الجهاز باليد، أو طيه للخارج لوضع الجهاز على المنضدة.

Advertisements

أما عن Smart Tab M8، فهو يأتي بنفس ميزات Yoga ولكنه يعتبر أقل قدرة عنه إلى حد ما. فهو مدعوم بتقنية التعرف على الصوت من بعيد عبر اثنين من ميكروفونات MEMS عالية الأداء.

ومن الداخل، يعمل الجهاز بمعالج MediaTek A22 رباعي النواة مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و16 أو 32 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، ويمكن أيضًا توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD ولكن حتى 128 جيجابايت فقط. يأتي الجهاز أيضًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي يمكن شحنها عبر microUSB.

كل هذا داخل شاشة بحجم 8 بوصة متعددة اللمس بنسبة سطوع تبلغ 350 nits، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجابكسل في حين تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميجابكسل، ولا يوجد معيار لمقاومة المياه أو الغبار.

وقد يكون الاختلاف الأكبر بين الجهازين، هو كيفية تعاملهما مع وظيفة المحور الذكي، حيث يعمل Yoga Smart Tab بشكل أساسي كجهاز لوحي يمكن وضعه في أي مكان واستخدامه كمحور للمنزل الذكي، في حين يتمتع Smart Tab M8 بتصميم أكثر ثباتًا.

لم يتم الكشف عن موعد التوافر أو الأماكن التي ستكون الأجهزة متاحة فيها حتى الآن، ولكن من المؤكد أن هناك وحدات SKU ستكون خاصة باليابان واليابان لجهاز Yoga Smart Tab.

أما عن الأسعار، فسيبدأ سعر Yoga Smart Tab من 249.99 دولار، في حين سيأتي Smart Tab M8 بأقل تكلفة حيث سيبلغ سعره 119.99 دولار فقط.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن Yoga Smart Tab وSmart Tab M8 ظهر على التقنية بلا حدود.